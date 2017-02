Intel verlaagt prijzen uit angst voor AMD's Ryzen

AMD is altijd al de fabrikant geweest die in het midden en laagsegment zat met z'n prijzen. De processoren van de fabrikant waren misschien niet zo krachtig als die van Intel, maar door de lage prijs weet de fabrikant toch redelijk aftrek te vinden bij een schare groep fans. Uiteraard gaat dit gepaard met de nodige flamewars en discussies van fanboys over het energieverbruik, warmte-ontwikkeling en valse benchmarks.

Intel negeert al jaren de processoren van AMD en brengt zelf regelmatig nieuwe chips uit die door de jaren heen flink in prijs zijn gestegen. Daar lijkt nu een einde aan te zijn gekomen. HotHardware heeft laten weten dat Intel flinke prijsverlagingen heeft doorgevoerd. Onder andere de op 3,60 GHz draaiende i7-6850K is van 700 naar 550 dollar gegaan en de op 4 GHz draaiende i7-6700K van 400 naar 260 dollar. Het lijkt er dus op dat AMD deze keer echt iets moois in handen heeft. Toch wachten wij de real-world benchmarks nog even af.

Vuile spelletjes?

Intel is in het verleden enkele keren op de vingers getikt voor het spelen van vuile spelletjes om de concurrentie een hak te zetten of zelf uit te schakelen en WCCFTech ziet nu al tekenen dat het weer gaat gebeuren. Verschillende reviewers en consumenten hebben de site gemeld te zijn benaderd door mensen van Intel om even contact op te nemen met het bedrijf voordat zij beginnen met het schrijven van hun review. Verschillende Intel PR-mensen hebben grote sites een "call us before you write"-bericht gestuurd.

Ook zijn consumenten benaderd door het bedrijf en is hun grote kortingen beloofd als zij gaan voor Intel-producten.

Als de claims van AMD kloppen hebben zij inderdaad een winnaar te pakken. De 499 dollar kostende AMD Ryzen 7 1800X zou krachtiger zijn dan Intel's 1050 dollar kostende i7-6900K. AMD's nieuwe processoren komen volgende maand op de markt.

