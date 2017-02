Raspberry Pi viert vijfde verjaardag met Zero W

De Raspberry Pi Zero W heeft, net als z'n voorganger, een 1 GHz single core CPU, 215 MB RAM, Mini-HDMI-poort, Micro-USB-poort (On the go), Micro-USB-poort (voeding), 40 GPIO-pins, Composite video en reset headers en CSI camera connector aan boord en heeft daarnaast ook nog een 802.11n Wifi-chip en Bluetooth 4.0 aan boord.

Deze nieuwe versie van de Zero zou het makkelijker moeten maken het apparaat draadloos te verbinden met andere apparaten en netwerken. Het team achter de Pi laat in een blogpost weten dat veel van de Raspberry Pi Zero-projecten een stuk makkelijker gerealiseerd konden worden als het computertje draadloze verbindingsmogelijkheden zou hebben. Dat is nu dus opgelost.

Om de verjaardag helemaal compleet te maken heeft het team ook drie nieuwe behuizingen uitgebracht voor de Zero (W). De eerste is blanco, de tweede heeft een opening zodat de GPIO-poorten makkelijk kunnen worden bereikt en de derde heeft een opening voor een camera. Daarnaast wordt er ook een flatcable meegeleverd voor de cameramodule.

De Raspberry Pi Zero W kost ongeveer 10 euro en is vanaf vandaag beschikbaar.