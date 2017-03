AMD wil servermarkt heroveren met 32 koppige Ryzen

De eerste benchmarks van deze processor liegen er niet om. De Naples verslaat de tegenhangers van Intel met gemak, zegt Norrod.

De terugkomst van AMD in de servermarkt is hard nodig. Intel domineert deze branch op dit moment met een marktaandeel van 90 procent en dat is te merken aan de prijs. Intel's krachtigste serverprocessor kost bijna 9000 euro. AMD's doel is het uitbrengen van een krachterige server-processor voor een lagere prijs om klanten weg te kapen van Intel.

"Als we nu kijken hoeveel Intel vraagt voor z'n producten, is het niet meer dan logisch dat de prijzen van de Napels-versies onder die van Intel zullen liggen," aldus Nathen Brookwood, analist bij Insight 64.

AMD doet inmiddels al goede zaken op de desktop-markt. De Ryzen chips zijn stukken goedkoper dan Intel's chips en er zijn al verschillende (web)winkels die door hun voorraad heen zijn.

De Naples server-chips hebben nog geen officiƫle naam. AMD was ooit een geduchte tegenstander van Intel maar door een serie misstappen met onder andere de Bulldozer-serie stelde het bedrijf niet veel meer voor in de server-wereld. AMD probeerde dat te herstellen door in te zetten op ARM-chips maar daar was op dat moment te weinig vraag naar.

Naples zal niet de enige server-processor zijn welke is gebaseerd op de Ryzen. Er zullen meer chips worden onthuld. Niet iedereen zal een server-chip met 32 cores aanschaffen. AMD zal hoogstwaarschijnlijk ook server chips uitbrengen met minder cores. De reacties op de Ryzen zijn tot nu toe erg positief, aldus Norrod.

De Ryzen server chips zullen voor enkel- en dubbel-socket servers worden gebouwd die zullen worden ingezet voor algemene doeleinden en de cloud. Systemen met twee sockets zullen acht geheugenkanalen hebben wat applicaties, die afhankelijk zijn van veel geheugen en bandbreedte als databases, flink zal helpen.

Naples zal meer geheugen en I/O-capaciteiten hebben dan vergelijkbare Intel chips. Deze features komen goed van pas voor machine learning, zeker als de chip wordt gekoppeld aan co-processoren als GPU's, zegt Norrod. AMD hoopt de Zen server chips te koppelen met de binnenkort uit te komen Vega GPU, welke is geoptimaliseerd voor machine learning.

De "high-bandwith fabric" die twee sockets aan elkaar koppelt is uniek en dat is ideaal voor servers met twee sockets, zegt Brookwood.

AMD heeft z'n nieuwe server architectuur al gelicenseerd aan THATIC (Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd.) Een joint venture in China die surrogaat Zen-chips maakt voor de Chinese markt, aldus Norrod.

De Naples-chip moet het opnemen tegen Intel's Skylake server chips welke worden gebruikt door Google in diens cloud servers.

