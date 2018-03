En weer 11 nieuwe toffe Raspberry Pi-projecten

Slimme thuisassistent

Hass.io is een besturingssysteem dat gebruik maakt van Home Assistant, het open source home automation platform. Dit pakket verandert je Raspberry Pi in een smart home hub. Je kan Hass.io integreren in Google Home of Amazon Echt. Daarnaast kan deze software ook slimme apparaten rechtstreeks aanspreken, zelfs als dat generieke ZigBee of Z-Wave-controllers zijn.

Hass.io lijkt in eerste instantie niet als een project voor beginners, zeker omdat je een deel van de configuratie moet aanpassen met YAML, maar het is slechts een kwestie van het switchen van "No" naar "Yes" onder de juiste koppen.