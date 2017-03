Wederom 9 toffe Raspberry Pi-projecten

Thee voor de Raspberry Pi

Waar draait de tech-wereld op? Precies, cafeïne. Of dat nou in de vorm van koffie is, als toevoeging in een frisdrank of via een theezakje. Het is de brandstof voor nerds. Theezakjes hebben echter een speciale behandeling nodig omdat het meestal zakjes vol met theeblaadjes of kruiden zijn. Zo'n zakje heeft natuurlijk nogal wat beweging nodig om de smaak en het aroma zo goed en snel mogelijk te verspreiden in het hete water. En zo is cdtea ontstaan.

Het apparaat bestaat uit een Raspberry Pi die een oude CD/DVD-drive opent en sluit en op die manier het theezakje de beweging geeft die het nodig heeft. De software van de cdtea zorgt er eerst voor dat het theezakje 10 seconden weekt en elf keer dipt. Prachtig.