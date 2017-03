Dit moet je weten over AMD's Ryzen processor

Laten we beginnen met de paradepaardjes, de Ryzen chips. Deze is onder te verdelen in drie families. De Ryzen 7, de vlaggenschepen met 8 cores, 16 threads en een prijs die de vloer aanveegt met Intel's vergelijkbare 8-core Extreme Edition. De Ryzen 7-serie bestaat uit een 500 euro kostende Ryzen 7 1800X, 400 euro kostende Ryzen 7 1700X en de 330 euro kostende Ryzen 7 1700.

De betaalbaardere Ryzen 5 series zullen in het tweede kwartaal van dit jaar op de markt komen. De Ryzen 5 1600X is een 6-core 12-thread processor en kan geboost worden naar 4GHz. De quad-core 8-thread Ryzen 5 1500X kan maximaal op 3.7 GHz draaien. Er zijn nog geen prijzen bekend voor deze chips, maar je kan er vanuit gaan dat deze lijn moet concurreren met Intel's i5-processoren.

En dan is er nog de Ryzen 3, daar is nog niet zoveel over bekend. AMD heeft alleen maar losgelaten dat ze in de tweede helft van dit jaar op de makt komen. Wij verwachten dat deze lijn zal concurreren met Intel's i3-chips.

AMD heeft de Ryzen-processoren met de [urlx=https://www.amd.com/en/technologies/sense-mi]SenseMI-technologie[/img]. Deze techniek bestaat uit verschillende onderdelen: Pure Power, Precision Boost, Extended Frequency Range (XFR), Neural Net Prediction en Smart Prefetch.