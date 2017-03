De 15 krachtigste pc-onderdelen die je nu kunt kopen

Een van de voordelen van de pc is de enorme flexibiliteit. Er zijn ontzettend veel verschillende componenten met allerlei plus- en minpunten, sterk variërende features en veel verschillende prijsklasses. Als je niet werd geleid door een budget, zou de pure keuzestress van alle potentiële opties je waarschijnlijk verlammen.

We kijken vaak naar prijs/kwaliteit (het meeste waar voor zo weinig mogelijk geld) maar laten we vandaag eens de heel andere kant opgaan. Wat als er nou geen grens zou zijn aan je budget? Hoe ziet een ultieme pc er dan uit? We kijken naar de absolute top aan processor, werkgeheugen, opslag, grafische kaarten en meer.

CPU

Je zou wellicht verwachten dat we dit overzicht beginnen met het moederbord, maar het is logischer om te beginnen met het hart: de processor. Niet op de minste plaats omdat deze keuze zal bepalen welk moederbord geschikt is. De CPU is het hart van het systeem en als je het krachtigste van het krachtigste wilt kun je kijken naar Intels reusachtige 10-core Core i7-6950X (zo'n € 1850 bij de meeste winkels).

Dit vlaggenschip met de Broadwell-E-architectuur is een waar monster. De kloksnelheid ligt met 3,5 GHz lager dan de topmodellen op Skylake, maar de 10 rekenkernen ondersteunen Hyper-Threading waardoor je twintig bruikbare threads hebt voor extreme taken die meerdere processen gebruiken. Je hebt intrigerende features als Turbo Boost Max technology 3.0 en per-clock overclocking-instellingen. De Core i7-6950X is met gemak Intels krachtigste consumentenchip ooit, maar de prijs is daar dan ook naar.

Als je niet die enorme rekenkracht nodig hebt, ben je waarschijnlijk beter af met AMD's 8-core Ryzen 7 1800X die een prijs heeft van tussen de 550 en 600 euro. Hij presteert evengoed als Intels 8-core concurrenten, maar voor een fractie van de prijs en is daarom de interessantste CPU van AMD in vele jaren. Als je maximale kloksnelheden zoekt voor je gaming-pc, Intels Core i7-7700K geeft meer tikken en is de toonaangevend als je meer speelt dan werkt.

Compatibiliteit van componenten op basis van een Intel-chipset kun je controleren via deze portal.