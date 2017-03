Krachtige smartphone-accu eindelijk levensvatbaar

Al enige jaren zijn er weinig praktische verbeteringen in energieopslagtechnologie. Grafeen is een goede kandidaat om snelladende accu's met hoge capaciteit te leveren, maar het is nog duur en bewerkelijk om in massaproductie te brengen. Een andere energiedichte mogelijkheid is Lithium-zwavel (Li-S), maar die heeft als nadeel flink capaciteit te verliezen door oplaadcyclussen.

Capaciteit blijft behouden

Een laagje nanomateriaal die wetenschappers deze week hebben gepresenteerd maakt een einde aan dat nadeel. Volgens de onderzoekers zorgt de gellaag ervoor dat de accu 1000 laadcycli haalt zonder capaciteitsverlies, wat de accu geschikt maakt voor consumentenapparatuur.

Dat is goed nieuws. Li-Ion-accu's van tegenwoordig hebben niet de energiedichtheid die fabrikanten zoeken voor de apparatuur van tegenwoordig (een smartphone die een week meegaat en wél dun blijft zou wel fijn zijn). De verbeteringen in capaciteit zijn het gevolg van strakkere ontwerpen, bijvoorbeeld door de (tussen)wanden platter te maken, maar je kunt zo de levensduur maar beperkt redden en je krijgt sneller problemen als ontbrandende accu's.

Accu-ontwikkelingen

Daarom wordt er gezocht naar heel andere accu-technologieën met andere kathodes en anodes. Zo is deze technologie die de accuduur moet verdrievoudigen. Bij de opkomst van PDA's zag je bijvoorbeeld nog veel energiedichtere NiCd-batterijen, maar die waren zwaarder en maakten apparaten logger.

Li-S heeft verder voordelen als lagere productiekosten en de mogelijkheid de accu volledig te ontladen - wat bij een Li-Ion niet verstandig is omdat de accu aan capaciteit inboet tussen laadcycli als hij helemaal ontladen wordt. Ook voor apparatuur als elektrische auto's zou Li-S een uitkomst zijn, omdat de accu's veel lichter zijn dan andere types.