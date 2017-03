Fact-check: 8 venijnige geruchten over AMD's Ryzen

1. Ryzen is slecht voor gamers

Als er maar één feitje is dat je onthoudt van dit artikel, zou het deze moeten zijn: Ryzen is niet slecht voor gamen. Je hoort deze bewering her en der en als je het hoorde van een vriend die een livestreamende gamer bekeek: negeer het verhaal. De perceptie is er omdat een goede prestatie een mindere lijkt, als je hem vergelijkt met de allerbeste.

AMD's prestaties wat betreft games zijn soms onbegrijpelijk. Bij multi-threaded applicaties en single-threaded zijn de prestaties doorgaans uitmuntend. In geteste games komt Ryzen op de derde plaats achter Intel-processors met Kaby Lake of Broadwell-E-architectuur. Dit zijn andere high-end processoren en als je zegt dat Ryzen slecht is voor games, is dat hetzelfde als zeggen dat een Olympische zwemmer die brons haalt maar matig zwemt.

Bovendien gaat het hier om performance over het hoogste van het hoogste, met enorme resoluties en de beste instellingen die je kunt hebben. Deze leiden in de regel tot een hogere load op de GPU dan de CPU, dus ook hier valt stevig af te dingen op het verhaal dat Ryzen minder geschikt is voor games. Al met al kunnen we veilig stellen dat in het slechtste geval Ryzen prima presteert bij games.

Realiteit: Niet waar