10 goede robots die nog geen vlieg kwaad doen

We richten ons deze keer op visuele media en laten bijvoorbeeld goede robots als R. Daneel Olivaw buiten beschouwing. Cyborgs zoals Robocop laten we links liggen en ook androïden als de Cyberdyne Systems T-800 (die overigens niet voldoet aan het etiket "doet geen vlieg kwaad") en Lt. Data nemen we niet mee.

Een robot in een kinderfilm of -serie is veel vaker goedaardig dan een robot in een volwassen verhaal, waar we meer lijken te houden van een dodelijke variant. Hetzelfde lot is de supercomputer in fictie beschoren, die vaker een SHODAN is dan een GERTY. Vandaar dat ongeveer de helft van deze robots opduiken in tekenfilms. Zoals:

1. H.E.L.P.eR. (The Venture Bros)

De laboratoriumrobot H.E.L.P.eR. probeert alleen maar hulp te bieden aan de superwetenschapper Rusty 'Doc' Venture en zijn zoons Hank en Dean, maar als dank wordt hij geëlektrocuteerd, vermangeld, gesmolten, geschopt, uit een luchtsluis geschoten, opgeblazen, vergeten, genegeerd, geplet, uitgeschakeld en emotioneel mishandeld.

In de meeste personages van Adult Swims langstlopende animatieserie The Venture Bros schuilt hilagiteit (hilarische tragiek) maar bij arme robot H.E.L.P.eR. wordt het soms wel heel erg. De bot wordt op zijn best verwaarloosd door zijn eigenaars; op zijn slechts geestelijk en fysiek mishandeld.

Ook geen wonder dat de robot wantrouwend en emotioneel beschadigd is, maar nog steeds tot het uiterste gaat voor de goedkeuring van de Venture-familie.