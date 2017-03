Nieuwe Optane-chip is geen supersnelle SSD-killer

Optane ken je wellicht nog onder de projectnaam 3D Xpoint. Het is een compleet nieuwe opslagtechnologie die is ontwikkeld door chipmakers Micron en Intel. Het combineert de voordelen van flash en RAM: het nadeel van NAND-geheugen is de latency die kan oplopen als meerdere bits in een geheugencel worden aangesproken. Bij DRAM is de latency factoren lager, maar dit is vluchtig geheugen: als de stroom wegvalt, vallen de opgeslagen bits weg.

SSD's weggeblazen?

De 3D Xpoint-techologie moet beide werelden combineren: een niet-vluchtig geheugentype met heel lage latency. Sneller dan SSD, langzamer dan DRAM, maar met data die behouden blijft. De belofte van de geheugeninterconnect is dan ook niet mals: de snelheidsverbeteringen onder meer door de gigantische latencyverlaging zou minstens het tienvoudige zijn van de huidige generaties SSD's.

Intels variant van 3D Xpoint heet 'Optane' (bij Micron draagt dezelfde technologie de naam 'QuantX') en de chipfabrikant heeft gisteren dan eindelijk Optane-producten voor de pc aangekondigd. Met dit geheugen moeten games en applicaties sneller draaien en wordt de opstarttijd van een pc fors verlaagd, zo belooft Intel. Optane is, zoals al eerder duidelijk werd, nu nog geen vervanger van de SSD of harde schijf, maar een aanvullende cache-module die ervoor zorgt dat geheugen efficiënter wordt aangesproken.

Optane vergeleken met HDD

Vorig jaar demonstreerde Intel een opstelling met Optane die in 2 Gbps lees- en schrijfbewerkingen uitvoerde. In de demo vergeleek de chipmaker de resultaten van het Optane-systeem met een systeem met flashgeheugen. Een bestand van 25 GB werd in 15 seconden overgezet met een Optane-SSD's. Dezelfde bewerking duurde drie keer zo lang met NAND-SSD's. Dat beloofde wat.

Maar opvallend is dat Intel de snelheidswinst nu steeds vergelijkt met magnetische schijven en niet met SSD's. Maar natuurlijk, want het zou wel heel vreemd zijn als dat niet zo was. We zijn meer geïnteresseerd hoe dit zich precies verhoudt tot een SSD. Zustersite PCworld steekt de teleurstelling ook niet onder stoelen of banken en zegt stelt dat de belofte van Optane veel meer was dan 'beter dan een HDD'.