Zie hier de robot die je straks op het werk ziet

De robot is ongeveer een meter hoog en kijkt je aan met grote cartooneske ogen. Hij lijkt eerder hulpbehoevend dan -verlenend, maar schijn bedriegt. Ze zit vol features die 'haar' helpen om haar werk te doen. Sanbot heeft in totaal 14 sensoren in haar lijf, die veelal aanraakgevoelig zijn, zodat ze kan reageren op verschillende manieren van touchinvoer en aanrakingen. Zeven microfoons en IBM Watson laten haar reageren op spraakopdrachten.

De bot komt van het Chinese Qihan Technologies, dat gespecialiseerd is in bewakingscamera's. Lennic Qian van Qihan vertelt dat veel menselijke taken repetitief en saai zijn, maar dat de robot ons ontlast van dat werk. "We willen dat mensen zich kunnen focussen op creatief werk of innovatieve taken en dat kan als de robot de simpele dingen doet."

Voor Europese markt

Er zijn al reeds 60.000 sanbots uitgerold in China. Dit is niet de eerste robotische medewerker. Robot Pepper doet namelijk zijn intrede ook buiten de banksector en dienstrobots van Future Robots worden ingezet op vliegvelden om passagiers van hulp te zijn. Sanbot moet zich onderscheiden met zijn high-end hardware van bedrijven als Panasonic (accu), Sharp (scherm) en Sony (camera).

Ze is duidelijk gericht op de zakelijke markt en niet voor thuisgebruikers: deze bot voor onder meer de Europese markt heeft namelijk een prijskaartje van bijna 10.000 euro. Zie het filmpje hieronder van IDG.tv om haar in actie te zien.