9 fantastische nostalgische computeradvertenties

Voor het vijftigjarige bestaan van Computerworld dook de redactie in oude nummers van het papieren blad. Ze zochten de grote verhalen en IT-ontwikkelingen van de afgelopen halve eeuw voor een jubileumartikel, maar kregen ondertussen maar geen genoeg van de advertenties die nostalgische herinneringen aan oude hardware en software teweegbrachten.

Vandaag kijken we even naar die tijd dat er enorme harde schijven van een paar MB voor duizenden dollars werden aangeboden en COBOL in trek was. Hier hadden we uren plezier aan, maar we hebben ons voor je gemak beperkt tot tien hoogtepunten van deze reclamestukjes uit het wekelijkse tijdschrift. Verder staan we even bij elke advertentie kort stil bij dé techontwikkelingen uit dezelfde periode, van de invloed van de microprocessor in de jaren 70 tot de prijzenoorlog van softwarefabrikanten begin jaren 90.

1. Een koopje!

Deze schijf was enorm en had dan ook een stevig prijskaartje. 80 megabyte voor slechts 12.000 dollar of eentje van maar liefst 300 MB voor 20.000. Vandaag de dag hou je het geld in de knip voor zoiets, zelfs voor een usb-stickje van minder dan een gig halen we onze neus op. Dit was een topdeal, die zo goed was dat de prijzen pas golden als je minstens veertig systemen kocht.

Het jaar? 1971. In dezelfde periode begonnen organisaties te twijfelen of ze nu wel echt een mainframe nodig hadden. Minicomputers ('compacte' supermini's die het midden hielden tussen mainframes en microcomputers) waren de toekomst, zo stelde financiële organisatie Citibank.