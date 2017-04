13 allerbeste laptops van dit moment

Er komen momenteel allemaal prachtig ogende nieuwe form-factors (meer hybdride's, bezelloze apparaten) en spannende componenten ( Pascal-GPU's, AMD's Ryzen) op de markt; het is op dit moment een hele kluif om het beste product te kiezen. We helpen je op weg door stil te staan bij de modellen die nu hoge ogen gooien.

Zustersite PCworld houdt dit aanbod in de gaten en recensenten Gordon Mah Ung, Melissa Riofrio en Alaina Yee voelen regelmatig de laptops die ze in hun handen krijgen stevig aan de tand. We vatten hun waslijst aan bevindingen per apparaat samen in een korter overzicht, zodat je door de bomen het bos nog kunt zien.

Als je meer informatie wilt, de uitgebreide recensies zijn gelinkt en de Nederlandse standaardprijzen van deze week zijn vermeld. We kijken naar verschillende toepassingen (gaming, productiviteit, media) en budgetten (van luxueus tot goedkoop). We noemen de topper van het moment en als het nek-aan-nek is met een ander model de goede tweede.

1. Beste ultrabooks

1: XPS 13 van Dell

Dell verandert fundamenteel weinig aan zijn populaire high-end laptop XPS 13 en dat is een goede strategie, want het bedrijf staat al jaren aan de top wat capabele ultrabooks betreft. De nieuwe versie met Kaby Lake-processor heeft hetzelfde design als zijn voorganger: een aluminium behuizing en koolstofvezelklep met een aantrekkelijke bezelloos scherm van 13 inch.

Vorig jaar bracht het bedrijf twee varianten op de markt. Aan het begin van het jaar kwam de Skylake-versie die een usb-c-poort kreeg als alternatieve oplaadpoort en meer opslagopties had. De nieuwste versie, volgens ons dus de beste ultrabook momenteel, heeft dezelfde behuizing als de Skylake-XPS 13 maar dan met de nieuwe processor van Intel (Kaby Lake) en een grotere accu. De prestatieverbeteringen zijn vrijwel overal merkbaar en de nieuwe accu geeft een half uur meer capaciteit als je video's afspeelt.

Eigenlijk de enige klacht is het toetsenbord die klein aanvoelt. Maar over het geheel bekeken kun je eigenlijk niet de mist in gaan met de nieuwste XPS 13. Het is een daadwerkelijk compacte ultrabook die boven de concurrentie uitsteekt.

Prijs: € 1399

Uitgebreide recensie