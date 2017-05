De 8 duurste desktop pc's uit de computergeschiedenis

Computers zijn voor consumenten met de tijd steeds betaalbaarder geworden. Dat was in het begin van het computertijdperk natuurlijk totaal anders. Je moest toen meer dan een jaarsalaris neertellen om een pc voor thuis te kunnen kopen.

We hebben de acht duurste desktop pc's uit de computergeschiedenis verzameld (de genoemde prijzen staan uitgedrukt in Amerikaanse dollars).

De eerste desktop-pc kwam uit Italiƫ en was niet bepaald goedkoop. Voor de eerste maanlanding zou de computer echter een grote rol spelen. Apple is in dit rijtje zelfs met twee computers vertegenwoordigd.

Programma 101 (1965)

Programma 101 was de allereerste desktop pc en werd in Italiƫ geproduceerd. Het ging om een soort 'superzakcomputer' die je ook kon programmeren. De NASA kocht een aantal van deze computers om berekeningen te kunnen doen voor de maanlanding van Apollo 11. De computer kostte 3.500 dollar. Omgerekend komt dat tegenwoordig overeen met een prijs van 24.000 dollar. Daarmee was de Programma 101 de duurste computer van zijn tijd. Niet zo gek: het was destijds ook de enige desktop pc die te verkrijgen was.