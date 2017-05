Intel dumpt Itanium

De Itanium-familie wordt te ruste gelegd. Een woordvoerder van Intel heeft in een e-mail laten weten dat de zestienjarige reis van de chip nu dan toch echt ten einde is. De chip moest de officiële opvolger worden van x86-chips in 64-bit pc's en servers.

Ondersteuning voor Itanium is het afgelopen decennium flink afgenomen wat heeft geleid tot de dood van de processor. Serverbouwers boden geen producten meer aan het de hardware, software-ontwikkeling is gestaakt en Intel heeft enkele klanten openlijk gevraagd om te switchen naar op x86-gebaseerde Xeon-processoren.

De Itanium 9700 (codenaam Kittson) is een incrementele upgrade van de Poulson en was bedoeld voor high-end servers die Unix draaiden. De enige grote Itanium-klant is Hewlett Packard Enterprise, die z'n Integrity i6 high-uptime servers zal upgraden met deze nieuwe processor. De servers zin super stabiel en draaien op het op Unix gebaseerde HP-UX.

Intel focust zich nu op Xeon, deze processorserie heeft vorige week een naamswijziging gekregen en nieuwe uitbreidingen gekregen waaronder co-processoren en snellere interconnects.

Itanium was ontwikkeld door Intel en de "originele versie" van HP (voordat het bedrijf opsplitste in HP en HPE) HP was op zoek naar een vervanger voor de steeds ouder wordende PA-RISC met een moderne 64-bit server chip die overweg kon met legacy-besturingssystemen als Unix. Intel probeerde op dat moment binnen te komen in de high-end servermarkt met een lead-partner als HP en concurreren met oudere mainframe architecturen als Oracle/Sun SPARC en IBM's Power.

"Dat leek destijds een rendabele strategie," aldus Jim McGregor, Principal analist bij Tirias Research.

Toen deze chip in 2001 op de markt kwam was de instructieset van de Itanium veel geavanceerder dan die van x86. Het had features als machine-check, ECC geheugen en RAS (Reliability Availability en Serviceability). Maar de eerste Itanium chips waren echte energiemonsters.

Toen McGregor nog bij Motorola werkte, liet Intel hem een vroege versie van de 1U-server met twee Itanium processoren zien en een gigantische turbofan aan de achterkant. Het systeem verbruikte zeer veel energie en vereiste een hoop koeling, de machine was te lawaaierig.