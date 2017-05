De 10 coolste smartwatches van 2017

"Smartwatches zijn ten dode opgeschreven," claimt Mashable. Techcrunch waarschuwt: "Als ik bedrijven die zich willen mengen in de smartwatch markt in 2017, dan zeg ik 'niet doen'." Guiding Tech vraagt zich af of smartwatches ooit aan zullen slaan.

Ik snap het: de smartwatchmarkt is nog niet echt op gang gekomen maar als regelmatige wearable reviewer, ben ik nou eenmaal koppig. Apple Watch, (de defacto-standaard) was twee jaar geleden een goed product en de tweede iteratie was nog beter. Fitbit doet nu ook mee en het is mooi om te zien dat de concurrentie ook niet stilzit. Er komt meer variatie waaronder hybride smartwatches, die lijken op analoge horloges.

Laat je niet demotiveren door de naysayers, wij laten je zien wat voor moois je dit jaar allemaal kan krijgen.