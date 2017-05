9 dingen die je moet weten over AMD's Threadripper-processor

AMD's Ryzen Threadripper zou wel eens de krachtigste consumenten processor kunnen zijn die ooit is geïntroduceerd. Met 16 cores en 32 threads weet het Intel's high-performance producten voorbij te streven en dat is iets waat Intel zich terecht zorgen over mag gaan maken.

De processor is zo nieuw dat er nog maar weinig informatie te vinden is, maar wij hebben flink lopen schrapen en rondvragen en vertellen je alles wat wij weten over deze processor.

De specificaties

Deze Threadripper of "Ryzen 9" heeft 16 cores, 32 threads en is aangekondigd voor de zomer van dit jaar. En dat was het. Alles wat je verder qua specs kan vinden over deze chip is op dit moment niets meer dan geruchten en speculatie. De uitgelekte informatie mag er dan wel mooi uit zien, maar aangezien in sommige gevallen de naam zelfs verkeerd is gespeld, zouden wij deze informatie niet al te serieus nemen.

Naamgeving

Jim Anderson van AMD heeft de chip geïntroduceerd als "Ryzen Threadripper" in plaats van "Ryzen 9". Ja, Anderson sprak eerder wel over iets "verder dan Ryzen 7" maar de "9" werd niet echt genoemd.

AMD heeft zelfs persoonlijk gereageerd op iemand die een nummer had gebruikt in een van z'n tweets. "Er was geen '9' in de naam, het is gewoon Ryzen Threadripper".