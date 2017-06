Dit moet je weten over de Intel Core i9

De Core i9 Extreme Edition (i9-7980XE) is Intel's eerste teraflops desktop pc processor ooit en kost ongeveer 1999 dollar. De chip komt later dit jaar op de markt. Er komen iets later ook minder krachtige (goedkopere) varianten op de markt: Core i9 X-series met 16, 14, 12 en 10 cores. De goedkoopste versie zal 999 dollar kosten en de duurste 16,999. Al deze chips zijn gebaseerd op Skylake en zullen verbeteringen hebben die de oudere Broadwell-E chips niet hebben. Deze versies zullen 15 procent sneller zijn in single threaded apps en 10 procent sneller.

De i9-serie krijgt de codenaam "Basin Falls" mee. Mochten deze chips nou te prijzig voor je zijn, kan je ook terecht bij de nieuwe i7-chips die het bedrijf heeft gepresenteerd. De i7 X-series zullen 339 en 599 dollar kosten. Ook is er een Quad-core i5-processor aangekondigd die voor 242 dollar van eigenaar verwisselt. Intel zegt dat deze processoren in de komende weken beschikbaar zullen zijn.

De meeste Core i9 chips zullen een bijgewerkte Intel Turbo Boost Max Technology hebben (3.0). Deze feature kijkt welke twee cores (in plaats van één in de vorige versie) het beste is en maakt deze beschikbaar voor dynamisch overklokken wanneer nodig. Ook zijn deze processoren Optane-ready. Op dit moment zijn er al 130 optane-ready moederborden die binnenkort beschikbaar zullen zijn.

Nieuwe socket

Er is echter één addertje onder het gras. Deze nieuwe 165W, 140W en 112W-chips zijn ontworpen voor een nieuwe Socket (R4). Deze 2066 pins LGA socket is compatible met slechts één Intel chipset, de nieuwe X299, al zijn er al veel X299-moederborden aangekondigd.

Intel en AMD zijn dus weer ouderwets met elkaar aan het vechten en we zullen zien wie er uiteindelijk als winnaar uit de bus zal komen. Intel lijkt nogal agressief de high-end markt te claimen met de i9 en AMD wordt nu gedwongen diens 14, 12, en 10 core-veries van de Threadripper aan te moeten kondigen inclusief prijzen.