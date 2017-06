Hier moet je op letten als je voor een custom videokaart gaat

Ook als je zeer specifieke wensen hebt is er een videokaart voor jou.

Zoek je een nieuwe videokaart voor die nieuwe computer die je in elkaar aan het zetten bent of wil je je huidige bak upgraden? Zie je door de bomen het bos niet meer? Geen nood, wij hebben in dit artikel de beste keuzes voor je op een rijtje gezet.

Maar wat nu als je specifiekere wensen hebt op videokaart gebied? Misschien vind je overklokken belangrijk, of ben je meer van de stilte, misschien schreeuwt de fanboy in jou heel hard om niet voor het merk te gaan dat wij aanraadden in ons vorige artikel (laat die innerlijke fanboy niet te hard schreeuwen, je zou het nog eens met de dood kunnen bekopen). Gelukkig zijn er veel keuzemogelijkheden op de videokaartenmarkt.

Verschillende fabrikanten bieden aangepaste versies aan van elke GPU. Er zijn bijvoorbeeld verschillende Radeon RX 470 modellen van Sapphire, XFX, Asus, MSI en PowerColor beschikbaar. Wij vertellen je waar je op moet letten als je op zoek bent naar een videokaart die net even anders is dan het standaard.

Overklokken: Hoger geprijsde custom modellen zijn vaak out-of-the-box overklokt en dat zorgt ervoor dat je net wat betere prestaties uit je kaart kan persen. Waarom zou je voor zo'n kaart gaan? Als je net dat beetje extra nodig hebt omdat je bijvoorbeeld een 1080p-scherm hebt met een refreshrate van 144Hz, maar niet meteen een categorie hoger wilt gaan (waardoor je veel duurder uit bent).