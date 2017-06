Deze geluidskaart heeft het licht gezien

Deze PCIe-geluidskaart heeft een hoop nieuwe features aan boord en flinke specificaties voor een gamers-geluidskaart. Het opvallendste onderdeel is toch wel de 32-bit, 384 KHz ESS ES9016K2M Sabre 32 Ultra Digital Audio Converter. Als we kijken naar de kaarten van ESS, zie je dat het eigenlijk een iets minder krachtige versie is van de DACs die in professionele studio-apparatuur worden gebruikt. Het is in elk geval een stuk krachtiger dan de hardware die in de vorige consumentenkaarten te vinden was: 24-bit/192 KHZ DACs. Het is in elk geval de eerste consumentenkaart met een 32-bit DAC.

32-bit, de moeite waard?

De discussie of zulke krachtige kaarten de moeite waard zijn voor het spelen van games is er eentje die al een behoorlijke tijd wordt gevoerd en deze wordt waarschijnlijk wat heftiger nu er een kaart bijkomt met een 32-bit DAC. Het ene kamp zegt dat het allemaal zonde is van het geld en de ruimte en dat het bereik veel groter is dan een gemiddeld mensen-oor kan horen. Het andere (meestal audiofiele) kamp beantwoordt deze uitspraken meestal met :"Wat, ben je doof?!"

Er is een groot verschil, zeker als audio met een lagere resolutie wordt ge-upsampled en ge-resampled. Creative Labs zegt zelf dat de 3-bit DAC de AE-5 "extra ruimte" geeft voor het upsamplen en resamplen van multi-channel audiobronnen in gaming,

De AE-5 ondersteunt 5.1 analoog surround sound, maar Creative Labs weet dat het overgrote deel van de gamers tegenwoordig koptelefoons gebruikt. De nieuwe kaart heeft daarom een nieuwe Xamp aan boord. Deze technologie zorgt ervoor dat er met gemak 600-Ohm headphones aangestuurd kunnen worden. De Xamp gebruikt een dubbele versterker om elk kanaal van de koptelefoon aan te sturen.

