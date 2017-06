Eerste indruk 10.5 inch iPad pro

Apple heeft de specs en mogelijkheden bijgewerkt van de tablet waardoor deze even krachtig is als de 12.9 inch iPad Pro. Het enige grote verschil tussen deze modellen is de maat.

Grote veranderingen, klein verschil

Ik heb de 9.7 inch iPad Pro zelf een jaar zowel privé als zakelijk gebruikt en ik kwam erachter dat deze tablet de perfecte maat heeft voor een draagbare computer. Apple was het daar blijkbaar niet mee eens en kwam met een 10.5-versie op de proppen. De display is nu dus 10.5 inch waardoor het overweg kan met een full-size toetsenbord. Het verschil in scherm real-estate is nauwelijks te onderscheiden, dus de 10.5 inch iPad voelt nog steeds als de perfecte maat.

Het enige dat mij wel echt opviel is de respons ten opzichte van de vorige iPads. Er is nauwelijks lag te bekennen als je door web-artikelen scrollt of notities maakt. Dat komt onder andere door een nieuwe feature genaamd ProMotion. De refreshrate wordt verhoogd van 60 naar 120Hz. Ik was zelf overigens niet ontevreden over de originele refreshrate, maar het went snel en Apple heeft het wederom voor elkaar gekregen mij iets te geven waarvan ik niet wist dat ik het nodig had.

ProMotion maakt niet alleen alles sneller, het kan ook worden gebruikt om de refreshrate automatisch te verlagen als je de iPad voor statische toepassingen gebruikt zoals het kijken van een film of het lezen van een eBook. Dit zorgt ervoor dat deze iPad een stuk langer kan blijven werken op één acculading.