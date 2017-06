Microsofts Surface Laptop is volstrekt niet te repareren

Reparatiesite iFixit heeft de Surface Laptop van Microsoft ontleed. Althans, dat hebben de reparateurs geprobeerd. Het is ze echter niet gelukt het apparaat uit elkaar te halen zonder het te slopen (en dat is knap voor een bedrijf dat zich specialiseert in reparaties en teardowns). Voor het eerst in de geschiedenis krijgt een apparaat een 0 van iFixit.

Lijm, klemmen en naaierij

De mensen achter de reparatiesite kwamen tijdens het uit elkaar halen van de laptop dingen tegen die ze nog nooit hadden gezien. Het apparaat niet alleen dichtgelijmd, ook het stoffen omhulsel was op zo'n manier "dichtgenaaid" dat het alleen maar kon worden geopend door het stuk te snijden.

© iFixit

Onverwijderbaar

Na het "opensnijden" van de laptop kwamen de iFixit-mensen erachter dat alle componenten op zo'n manier over elkaar heen liggen dat deze praktisch niet verwijderd kunnen worden. Over deze componenten is een plastic-laag gelegd. Het verwijderen van deze laag gaat erg lastig en na het verwijderen komt men tot de ontdekking dat deze niet meer kan worden herbevestigd omdat het met zeer breekbare "spot welds" is bevestigd.

Ook het verwijderen van het toetsenbord gaat niet zonder iets te breken. De flatcable zit namelijk verstopt onder een schild dat losgemaakt moet worden.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de accu, deze kan pas worden benaderd als bijna alle andere componenten zijn verwijderd. En als je dan eindelijk de accu hebt bereikt, kom je erachter dat deze onverwijderbaar is.

Een 0

Net als je dacht het niet slechter kan met Apple's MacBook Pro en de HTC One, laat Microsoft dus zien dat het altijd nog slechter kan. "De Surface Laptop is geen laptop maar een met lijm gevuld wangedrocht. Er is werkelijk niks in deze laptop dat lang meegaat of upgradebaar is. Het apparaat kan letterlijk niet worden geopend zonder het te slopen," aldus iFixit.

Het apparaat krijgt dan ook, als eerste apparaat op de wereld, een cijfer lager dan een 1. Het bedrijf meldt nog wel dat als er een procedure is de laptop uit elkaar te halen zonder 'm te slopen Microsoft dat dan maar eventjes mag lagen zien. "Wij zouden het fijn vinden het bij het verkeerde eind te hebben," aldus iFixit. Tot die tijd, krijgt de laptop een dikke, vette 0.