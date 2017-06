Hoe Red Bull Racing IoT gebruikt om te winnen

Matt Cadieux, CIO van Red Bull Racing zegt dat IoT deployment van z'n team de maximale prestaties uit z'n auto's kan persen de sleutel tot succes is.

Dit begint natuurlijk bij de auto zelf. F1-auto's zijn eigenlijk lichtgewicht, laagvliegende vliegtuigen met een motor die ongeveer 600 pk kan leveren. De wagen heeft een glasvezel body en weegt slecht 1500 pond. Ze kunnen van 0 tot 100 mph gaan in ongeveer vier seconden en houden de bestuurders nog veilig ook, zelfs als het misgaat en de auto's crashen.

De spanning tussen het leveren van de beste prestaties en race-reglementen maakt het soms behoorlijk pittig. Er mag maar zoveel pk en aerodynamische neerwaartse druk worden uitgeoefend. De hoeveelheid brandstof moet binnen de grenzen blijven. Dat betekent dat Red Bull's F1-wagens moeten worden getweakt en verfijnd om het maximale uit de bolide te trekken tot aan de kwalificatierondes van elke grote race. Het engineering team kan dan nog de nodige aanpassingen maken als dat nodig is.

Een groot onderdeel van het werk van de afdeling van Cadieux is ervoor zorgen dat de engineers alle informatie hebben die ze nodig hebben on zulke beslissingen te nemen. Daar is een complex, volledig uitgerust IoT-systeem voor nodig.

Er zitten ongeveer 200 sensoren in de auto als deze wordt getest, een stuk minder tijdens de officiële race (om deze nog lichter te maken). Er wordt van alles gemeten. Van de fysieke krachten waarmee de auto te maken heeft tot motor-temperaturen, stress en aerodynamische informatie.

"Dit geeft ons de mogelijkheid in de auto te kijken zonder hem daadwerkelijk te openen. Wij kunnen dan zien met welke krachten de wagen te maken heeft en zien welke onderdelen oververhitten. Of je kan zien wat er op aerodynamisch gebied gebeurt en of onze voorspellingen correct zijn en of alles wat in de windtunnel gebeurt overeenkomt met de werkelijkheid," aldus Cadieux.

De wagen heeft een datalogger aan boord die informatie verzamelt van alle andere sensoren. Deze data wordt draadloos verstuurd via een commerciële propriëtaire dienst die deze informatie versleutelt en deze naar Red Bull's trackside team verstuurt. McLaren's advanced technology is een van de leveranciers die de streaming-dienst levert. Het bedrijf werkt ook met andere partijen samen maar Cadieux wilde daar verder niets over zeggen.

