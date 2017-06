7 redenen om géén smart-tv te kopen

Twee jaar geleden hoorden we klachten dat het bijna niet meer te doen is om een televisie te kopen die niet smart is. Toen vonden we dat nog reuze meevallen, maar in de tussentijd heeft zich de onheilspellende trend voltrokken dat het inderdaad steeds lastiger zoeken is. Zelfs onlinewinkels bieden geen optie om ze uit te filteren, winkels hebben ze vaak niet eens meer en producenten brengen steeds meer smart-only uit.

Dat vindt niet iedereen even fijn en daar zijn redenen voor. We hebben hier op de redactie ruime ervaring met slimme televisies en we zijn er niet altijd even tevreden over. Sterker nog, op één persoon na gaan we allemaal liever voor dumb met smart als externe optie. We snappen dat veel mensen gezien de verkopen liever een smart-tv hebben, maar we lichten even toe waarom we zelf liever voor een ouderwets model gaan.

1. Hij leeft niet lang

Onlangs kondigde de NPO aan de ondersteuning in te trekken van smart-tv's van voor 2014. De publieke omroep noemt de software van die televisies te verouderd om nieuwe ontwikkelingen aan te kunnen. Je ziet vaker dat apps opeens verdwijnen. We kennen het persoonlijk op de redactie onder meer van Uitzending Gemist en natuurlijk Skype.

Het punt is dat dit een nooit eindigend proces is. Software en hardware trekken elkaar mee naar nieuwe features, waardoor het onvermijdelijk is dat je na een aantal jaar nieuwe hardware nodig hebt om alle nieuwe software te draaien. Apps worden niet meer ondersteund of verdwijnen helemaal, patches komen niet meer uit voor jouw televisie van drie jaar oud en het hele systeem wordt traag en brak.

Je luxueuze smart-tv wordt met andere woorden niet zo gedistingeerd oud als de domme televisie van vroeger. Positieve noot: het is vast goed voor de economie dat we elke drie á vier jaar naar de winkel rennen omdat het apparaat 'te oud' is geworden.