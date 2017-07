Europa strijdt voor het recht elektronica te kunnen repareren

Een van de redenen voor deze wet is voorkomen dat het Galaxy Note 7-debacle zich herhaalt. Accu's zouden verwisselbaar moeten zijn tenzij veiligheidseisen dat niet toelaten. Het zou een stuk makkelijker geweest zijn voor Samsung als gebruikers slechts de accu hoefden in te leveren. Nu moesten alle smartphones worden teruggehaald en worden vernietigd of omgebouwd.

Als apparaten kapot gaan, zouden eigenaren niet gedwongen moeten worden om terug te gaan naar de fabrikant voor reserve-onderdelen en service. De resolutie omtrent deze nieuwe wet is gisteren aangenomen met 662 stemmen voor en 32 tegen.

Fabrikanten moeten gebruikers niet alleen de mogelijkheid geven zelf hun apparatuur te kunnen repareren, maar ook onderdelen beschikbaar stellen aan 3rd-party reparateurs. Deze onderdelen moeten voor een normale prijs worden aangeboden en producten zo een normale levensduur geven.

Dit is geweldig nieuws voor bedrijven als iFixit en SOSac. Deze bedrijven ergeren zich al jaren steen en been aan de slechte repareerbaarheid van veel electronica. De afgelopen jaren zijn apparaten van bijvoorbeeld Microsoft en Apple zo slecht te repareren dat iFixit al jaren met enen en tweeën strooit. Dit jaar bereikte het bedrijf een nieuwe mijlpaal door voor het eerst in de geschiedenis een dikke nul uit te delen. Microsoft's Surface Laptop blijkt namelijk helemaal niet te repareren. Het apparaat is niet meer in elkaar te zetten na opening.

Het parlement wilt dat fabrikanten weer apparaten bouwen die lang mee gaan en makkelijker te repareren zijn en dat de tweede hands-markt ook weer een boost krijgt. Dit moet de werkgelegenheid ten goede komen doordat er meer onafhankelijke reparateurs actief zullen zijn. Daarnaast moet de garantie worden uitgebreid als fabrikanten er langer dan een maand over doen om producten te repareren.

Ook pleit men voor een keurmerk waarop men kan zien hoe makkelijk een product te repareren en te upgraden is. Dit programma zal in eerste instantie op vrijwillige basis door fabrikanten kunnen worden ingevoerd, maar nu bijvoorbeeld de smartphonemarkt, verzadigd raakt, zou dit een nieuwe manier zijn om klanten te binden.