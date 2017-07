Kinect ontrafelt raadsel van 'doodgebeten' T-Rex

De vraag waar de gaten in een kaak van een skelet van een Tyrannosaurus Rex vandaan komen moet worden opgelost met een nieuwe 3D-scan-techniek van technische universiteit MIT. Wetenschappers stonden te popelen om de kaak te scannen, maar de machine die ze hadden bleek niet groot genoeg voor het fossiel.

De hele schedel van meer dan anderhalve meter werd uiteindelijk ingescand met behulp van gamingaccessoire Kinect van Microsoft, zo meldt de universiteit. Een team van onderzoekers, waaronder paleontologen, antropologen, tandartsen en dierenartsen - bekijken de gescande schedel om te zien of bestaande theorieën over de gaten kloppen.

Gaten van buiten naar binnen

De twee leidende theorieën worden met de 3D-scan in de hand nu betwijfeld. De eerste is dat T-Rex met de naam Sue is doodgebeten door een andere dino, maar daarvoor zou je een bijtpatroon moeten kunnen ontwaren. De gaten staan te onregelmatig uit elkaar om beten te suggereren. Ook de theorie dat het een infectie in de kaak was lijkt niet te kloppen, omdat de gaten groter zijn aan de buitenkant en taps toelopen naar binnen toe.

De huidige theorie is daarom eentje die is bedacht in 2009: dat de gaten zijn veroorzaakt door een infectie aan de buitenkant die de dinosaurus opliep toen ze een geïnfecteerde prooi opat.

De scanner in actie vorig jaar in het natuurhistorisch museum van Chicago: