MIT stopt werkgeheugen rechtstreeks in processor

Een beperking van de computerarchitecturen vandaag de dag is dat data moet worden doorgevoerd van het geheugen naar de CPU en vice versa. Deze bottleneck wordt aangepakt onder meer met cachegeheugens op verschillende niveaus waar de processor gebruik van maakt, zodat processen niet op elkaar hoeven te wachten en data effici├źnter kan worden doorgevoerd.

ReRAM en nanobuisjes

MIT heeft een chip gebouwd waar berekeningen rechtstreeks worden uitgevoerd op het geheugen in de processor, zo meldt de universiteit. De chip gebruikt een type niet-vluchtig werkgeheugen en koolstof nanobuisjes die verticaal op elkaar gestapeld zijn in een 3D-structuur.

Ultradunne draden tussen elke laag ReRAM en buisjes zorgen voor doorvoersnelheden die simpelweg niet mogelijk zijn via de bussen die we nu gebruiken op een moederbord.

Toekomstmuziek

Net zoals de grafeentechnologie├źn waar we al jaren over horen, is deze nieuwe chip niet klaar voor massaproductie. Het bouwproces is bijvoorbeeld erg kostbaar en productie behoorlijk foutgevoelig, net zoals alle nanotechnologie├źn die we al in de praktijk toepassen.

Maar MIT heeft in ieder geval gedemonstreerd dat dit niet alleen theoretisch mogelijk, maar ook praktisch uitvoerbaar is met een CMOS-compatibele techniek. Onder meer DARPA en de NSF hebben geld gestoken in dit onderzoeksproject.