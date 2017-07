Pinautomaat geeft paniekbriefjes in plaats van geld

"Help, ik zit gevangen in een pinautomaat!" blijkt geen grap.

De meeste klanten die het briefje kregen dachten dat iemand een grap met ze uithaalden, maar één klant belde niet het telefoonnummer op het briefje, maar het alarmnummer. De toegesnelde politie dacht in eerste instantie ook al dat het om een flauwe grap ging, maar hoorden een stem uit de machine komen.

Een monteur was vast komen te zitten in de machine, zo melden lokale nieuwsmedia. De ongelukkige monteur kwam vast te zitten in het kluisgedeelte van de machine en het duurde twee uur voor hij uit zijn benarde positie werd bevrijd.

Hij had geen telefoon bij zich om hulp in te schakelen en zag zich genoodzaakt om hulpbriefjes te schrijven en die via de geldsleuf naar buiten te duwen.