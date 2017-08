Test hoe lang je apparatuur nog zou moeten leven

Aan de buitenkant is niet te zien in welke staat een apparaat verkeert.

In dit artikel kijken we naar de levensduur die je mag verwachten van je pc. Om diverse redenen is deze vraag belangrijk. De harde schijf van laptop of desktop staat natuurlijk op de eerste plaats. Hier worden de persoonlijke data van de gebruiker opgeslagen.

Als de schijf crasht, is de kans groot dat belangrijke data (contactlijsten, afbeeldingen, video's, mails, documenten, enzovoorts) werkelijk weg zijn. Hoewel een werkende informatiedrager geen vervanging is voor echte databeveiliging, is dit wel aandachtspunt nummer één van dit stuk.

Is een gekocht apparaat echt nieuw of al langer in gebruik?

Bij veel hardwareproducenten is het mogelijk om online, aan de hand van het serienummer, te controleren hoe lang de garantie nog geldig is. Dit dient als een indicatie, want bepalender voor de lengte van de garantieperiode is juridisch gezien de verkoopdatum.

De vraag hoe lang een apparaat mee kan gaan is interessant wanneer een onderdeel kapot gaat en vervangen moet worden. Wanneer is een reparatie nog de moeite waard?

Bij de koop van een gebruikt apparaat wil je natuurlijk ook weten hoe intensief het is gebruikt: dus de vraag naar de "gebruiksleeftijd" is belangrijker dan de datum van productie. Dat geldt niet alleen voor IT-producten, maar ook voor consumentenelektronica, zoals de televisie en witgoed.

Bij de printer geldt het aantal geprinte pagina's als maatstaf voor slijtage. Veel modellen hebben de mogelijkheid om dit aantal uit te lezen. Een ander onderdeel dat in de loop der tijd veroudert en daardoor minder presteert in mobiele apparaten is de accu.

Een batterij van een laptop is eenvoudig te vervangen waardoor het bij een aankoop van een nieuwe blijft. Dat is anders bij smartphones en tablets waar de batterij vaak geïntegreerd is en deze niet zelf te vervangen is. Als je weet hoe je de staat van een batterij kunt checken, is het makkelijker om gebruikte apparaten te controleren en eventueel een online verkoop terug te draaien.

Op de volgende pagina's volgen verschillende scenario's en apparaattypes, en lichten we analysetools toe en leggen we uit hoe je meer informatie kunt krijgen over het eerdere gebruik. Daarmee is een verwachte levensduur te bepalen voor een apparaat.