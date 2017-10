Demofail Edge duwt Microsoft-presentator naar Chrome

Tijdens een presentatie op Microsofts systeembeheerderscongres Ignite over de migratie van applicaties in databases naar Microsofts cloud, liep de live demo - zoals dat gaat - vast. Browser Edge reageerde niet meer en de presentator stapte daarom over op Google-concurrent Chrome, wat leidde tot gegrinnik in het publiek (in de 37ste minuut in onderstaande video).

"Edge is op deze machine een beetje steviger beveiligd, waardoor niet alles meteen werkt", verontschuldigt Windows Server en Management-chef Michael Leworthy zich. "Terwijl we hier aan het praten zijn, installeer ik even Chrome", aldus de presentator die zich moedig door de demo praat. Zijn actie leidde tot applaus van het aanwezige publiek.