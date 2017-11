IT-issue houdt gevangene 5 maanden langer in cel

Meer gevangen vast door invoer- en of computerfouten.

Een schrijnend voorbeeld is van een man die eind september 2016 vrijgelaten had moeten worden, maar in februari 2017 pas uit de gevangenis kwam. Hij deed zijn beklag diverse malen bij bewakers, die dat negeerden en zijn familie kreeg eindelijk een rechter na vijf maanden zo ver om vrijlating te eisen.

Volgens diverse media gaat er iets mis met het computersysteem, hoewel uit de verhalen valt op te maken dat het wellicht iets te maken heeft met data-entry. De persoon die invoervelden moest dubbelchecken krijgt nu het verwijt dat ze haar werk niet correct heeft gedaan. Maar zij beschuldigt op haar beurt de gevangenis van gebrekkige training, waardoor ze niet goed was voorbereid.

Het lijkt in eerste instantie op een incident, maar BleepingComputer meldt dat er meer gevangenen klagen over 'computerfouten' waardoor ze langer worden vastgehouden. Twee voormalige gevangenen hebben een rechtszaak aanhangig gemaakt tegen de gevangenis voor deze vertragingen van invrijheidsstelling. Het instituut zegt dat er fouten zijn gemaakt, maar dat het geen systematisch probleem is.