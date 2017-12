Man wil harde schijf met duizenden Bitcoins terughalen van vuilnisbelt

De IT'er begon in 2009 met het minen van Bitcoins en verzamelde er 7500. Enkele jaren later brak de laptop (doordat hij er drank op morste) en besloot het apparaat uit elkaar te halen en de goed werkende onderdelen te verkopen op Ebay. De harde schijf met de Bitcoins bewaarde hij in een lade "voor het geval dat..."

In 2013 kwam de harde schijf echter weer in het vizier tijdens een verhuizing, maar Howells was zo druk met andere dingen, dat hij niet meer dacht aan de Bitcoins op de schijf. Het apparaat belandde in de prullenbak en ligt hoogstwaarschijnlijk op een vuilnisbelt.

Gevaarlijk

Nu de waarde van de Bitcoin zo gigantisch is gestegen, wil Howells een poging wagen de harde schijf terug te halen door te gaan wroeten in een vuilnisbelt.

Het graven op een vuilnisbelt is een zeer gevaarlijke onderneming. "Het opgraven van een vuilnisbelt brengt allerlei milieuproblemen met zich mee als gevaarlijke gassen en branden. Het is een grote, dure risicovolle onderneming," aldus Howells.