Nieuwe Windows 10 volgens Microsoft nu al bedrijfsklaar

Volgens Microsoft is het proces deze keer sneller verlopen vanwege de nieuwe aanpak met kunstmatige intelligentie. Microsoft-chef John Cable stelt in een blogpost dat hierom de April 2018 Update nu wereldwijd gereed is voor brede release op compatibele apparaten. "Zakelijke klanten kunnen nu Windows 10 versie 1803 volledig uitrollen, als ze daar klaar voor zijn."

Verantwoord sneller

Versie 1803 kwam op 30 april uit en na 45 dagen is de testfase onder consumenten nu officieel voorbij. De kortste periode tussen consumentenversie en zakelijk stabiele versie was tot nu toe 86 dagen en dat was bij de versie hiervoor, 1709, oftewel de Fall Creators Update. Daarvoor, met versie 1703, duurde het zelfs nog 107 dagen.

Volgens Cable is dat te danken aan het werk van Microsoft met kunstmatige intelligentie. "Onze AI-aanpak heeft ervoor gezorgd dat we snel issues opmerken gedurende de uitrol van een onderdelen-update. Als gevolg daarvan kunnen we verantwoord sneller gaan", zegt hij. "Sterker nog, de April 2018 Update is de snelste versie van Windows 10 die 250 miljoen apparaten heeft bereikt."

Hierna: Redenen waarom het proces deze keer veel soepeler loopt.