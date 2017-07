12 bijzondere sysadmin-verhalen

Een verschijnsel waar bijna elke IT'er mee bekend is, is de hypnotiserende aantrekkingskracht van knopjes. We weten dat we er soms beter af kunnen blijven en tóch drukken we erop. Deze redacteur heeft ooit een 110-220-schakelaar op een pc omgezet, terwijl hij beter wist (lang verhaal). Een andere collega had een knop op een kabelgoot geïnstalleerd met het label "NIET INDRUKKEN". Als je dat wel deed, ging er alleen een rood lampje aan. Verder niks. Maar iedereen drukte erop.

Ook dreuzels (niet-IT'ers) kennen deze kracht en drukken wel eens op knoppen waarvan ze wéten dat ze er af moeten blijven. Leidinggevenden hebben vaak meer toegang dan gewone stervelingen en kunnen behoorlijk wat schade aanrichten als je niet de moed hebt ze in de weg te staan. Ook daarvan volgen een paar belangrijke lessen met steeds dezelfde moraal: blijf van die knop af.

Ten slotte kijken wij naar ook sysadmins die vonden dat zij niet (genoeg) werden gewaardeerd en wraak namen. Wellicht iets om stil bij te staan tijdens Systemadministrator Appreciation day?

1. Sysadmin versus stroomschakelaar

Toen het tijd werd om het budget vast te stellen, kwamen de managers het datacenter bekijken en een senior-netwerkbeheerder leidde ze rond. Hij liet de twee nieuwste servers zien en schepte op over de fantastische uptime van de nieuwe servers. Een vraag over de UPS wuifde hij weg met de mededeling dat die niet nodig was.

Om zijn standpunt kracht bij te zetten, raakte hij de stroomschakelaar op de server aan en smeet in één klap 500 gebruikers van het netwerk. Een ezel stoot zich in het algemeen geen twee keer aan dezelfde steen, maar deze sysadmin demonstreerde bij de tweede server het effect nogmaals, waardoor ook de rest van het personeel zonder netwerkverbinding zat.

Om de een of andere reden werd de systeembeheerder niet ontslagen en was alleen zijn trots gekrenkt. Een gunstig effect was overigens wel dat het management ervan overtuigd was dat er wel degelijk behoefte was aan een UPS en meer redundantie, waardoor er meer geld in het budget werd gestoken voor de serverinfrastructuur.