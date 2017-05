8 retegoede tech- en IT-series

Halt And Catch Fire

"Software comes and goes, but hardware is forever." Deze titel slaat op een IT-grapje over een bug in multithreading-programma's die bekend staat als race condition (in software bijvoorbeeld als twee expressies dezelfde variabele hanteren terwijl ondertussen de waarde verandert en een van de twee dus een verkeerde uitkomst oplevert). Bij HCF crasht de CPU. De 'catch fire' slaat dan op het terminale proces - wat in het echt verholpen wordt met een reboot.

Halt And Catch Fire begint in 1983 - de tijd van synthesizers, het begin van de pc-boom en de CES van dat tijdperk: COMDEX. Lee Pace (Pushing Daisies) speelt IT-verkoopman Joe MacMillan die engineer en open architectuur-voorstander Gordon Clarke (Scoot McNairy, Argo) rekruteert om de BIOS ROM van een IBM-pc te reverse-engineeren om een IBM-compatibele kloon te bouwen. En dat is het startschot voor een verbeten strijd tussen MacMillan en praktisch iedereen die bij het project betrokken is.

MacMillan en Clarke beginnen in een garage in de Silicon Hills (Texas) aan het project:

Zo zit de computerfabrikant met het project in de maag en wordt de IBM-kloon tegen wil en dank gebouwd. MacMillan komt in aanvaring met idealistische programmeur Cameron Howe (MacKenzie Davis, The Martian) die een écht revolutionaire computer voorziet, terwijl hij gewoon een product wil kunnen verkopen. Gordon Clarke worstelt ondertussen samen met zijn vrouw en hardware-genie Donna Clarke (een fantastische rol van Kerry Bishé, Argo) aan een model dat de computer betaalbaarder én eenvoudig te produceren moet maken.

Het eerste seizoen richt zich nog iets meer op de persoonlijke verhalen van de verschillende hoofdrolspelers, in het tweede seizoen heb je meer IT-spektakel als een opstartend pre-web internetbedrijfje in 1985 vecht om gebruikers en bandbreedte te werven. Dinsdag 23 augustus begint seizoen 3 met een dubbelaflevering op het Amerikaanse AMC. Dit jaar (we zitten nu in 1986) verschuift het verhaal van de Silicon Hills in Texas naar Silicon Valley in Californië en gaat het over games en antivirussoftware.

Hoe Halt And Catch Fire de jaren 80 weer tot leven brengt: