15 wraakzuchtige IT'ers die brokken maakten

Vorige week werd een Nederlander opgepakt omdat hij backdoors had geplaatst in de websites die hij voor zijn klanten bouwde. Hij zoog zo inloggegevens op en een webshop merkte in 2014 op dat klantgegevens werden misbruikt voor frauduleuze praktijken. De politie ging op onderzoek uit en kwam de developer op het spoor.

Onze relatief korte IT-geschiedenis heeft talloze voorbeelden van programmeurs die hun gaven voor Het Kwaad gebruiken, maar voor dit overzicht beperken we ons tot de categorie 'wraak'. Hell hath no fury like an admin scorned, zullen we maar zeggen. Hier volgen 15 voorbeelden van 1985 tot vorige week. We beginnen met de recentste, gevolgd door de eerste.

1. IT'er neemt educatieve accounts in beslag

Onderwijsinstellingen opgelet: The Register publiceerde vorige week een verhaal met veel ins en outs, dagvaardigingen en tegeneisen. Het kwam erop neer dat een systeembeheerder van een school de ultieme beheerder was van de Google-accounts die door leerlingen werden gebruikt. Op zijn werklaptop stond het hoofdwachtwoord en toen hij deze na zijn ontslag weigerde terug te geven, kwam de school zonder toegang te zitten.

De admin bracht de laptop uiteindelijk terug, maar wel gewist. Volgens de school eiste hij een bedrag van 200.000 dollar voor herstel van de Gopogle-accounts. De school wist Google er uiteindelijk van te overtuigen om toegang te verlenen, maar ondertussen zou de instellingen schade hebben geleden van een half miljoen dollar.

