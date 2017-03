IT'er betrapt met backdoors in systeem van oude baas

Tussen 2000 en 2014 beklom de systeembeheerder de carrièreladder binnen het sportkledingbedrijf en voor hij vertrok naar de functie van Chief Technical Officer van de IT-dienstverlener waar het bedrijf gebruik van maakte, was hij de baas over de infrastructuur van het bedrijf.

Tijdens zijn werk als CTO bij de IT-dienstverlener zou hij de e-mails van werknemers van zijn oude bedrijf hebben gelezen, waardoor hij wist op welk opslagproduct de sportkledingmaker wilde overstappen, zo schrijft Bleeping Computer. Zo behaalde hij voordeel ten opzichte van concurrerende IT-bedrijven die deze informatie niet hadden.

Op accounts gestuit

Het sportbedrijf voerde in 2016 een upgrade uit van het e-mailsysteem en stuitte op een account dat er niet thuishoorde en een monitoringsaccount dat in 2007 uitgeschakeld was, maar weer actief was en meer rechten had gekregen. Dat was niet in de haak en de vervolgens verwittigde FBI volgde het spoor naar de voormalige IT'er.

De man ontkent verantwoordelijk te zijn voor de twee backdoors, maar wordt voor het gerecht gesleept door zijn voormalige werkgever. Hij is inmiddels ook ontslagen bij de IT-dienstverlener.