IT'ers opgelet: deze functies verdwijnen uit Windows 10

De release candidates van Windows 10 Creators Update komen eraan en Microsoft zet momenteel de puntjes op de i van de nieuwe builds. De eerste RC zou al volgende week beschikbaar kunnen zijn voor Windows Insiders en de uiteindelijke versie die naar gebruikers wordt uitgerold komt naar verwachting in april uit.

Ontwikkeling gestaakt

Met de veranderde strategie gooit Microsoft veel ambitieuzere functionaliteit in zijn updates. De updates zijn qua features de equivalent van wat vroeger Service Packs waren, maar dan zonder de cumulatieve bugfixes. De aankomende update heeft een brede serie nieuwe features, maar aan de andere kant schaalt Microsoft een aantal features terug of verwijdert ze zelfs volledig.

Om die reden heeft Microsoft deze maand een lijst gepubliceerd van features die worden verwijderd of worden uitgefaseerd. Een uitgefaseerde (gedeprecieerde) feature is eentje waaraan niet meer actief wordt ontwikkeld en mogelijk wordt verwijderd in een toekomstige release. Microsoft legt uit dat deze lijst niet definitief is en niet elke afgeschreven feature bevat, maar het is een leidraad voor IT'ers die het besturingssysteem beheren in een zakelijke omgeving.

Verwijderd:

Autorun van Flash in Edge is nu standaard uitgeschakeld en vervangen voor click-to-run. Een gebruiker kan Flash-autorun wel zelf weer inschakelen.

Een feature die bepaalt of legacy-applicaties Windows-processen aanspreken, de Interactive Service Detection Service, is verwijderd.

Microsoft Paint voor talen die niet op deze lijst van officieel vertaalde versies staan. (Nederlands is oké.)

TLS-extensie NPN is opgevolgd door transportprotocol ALPN en NPN-ondersteuning is daarom geschrapt.

De EnterpriseDataProtection-optie 'AllowUserDecryption' is verdwenen.

WSUS voor Windows Mobile is vervangen door een nieuw Unified Update Platform (UUP).

Hierna: Features waaraan niet meer wordt gewerkt en die waarschijnlijk worden geschrapt.