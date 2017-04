IT'ers mogen onbetaald Windows 10 bètatesten

De Current Branch for Business is de uitroltak waarbij Windows 10 stabiel genoeg is bevonden om zelfs in zakelijke omgevingen uit te rollen. Deze status volgt meestal enkele maanden nadat een nieuwe update wordt uitgerold bij gewone gebruikers. De Creators Update die volgende week verschijnt, zal naar verwachting ergens gedurende de zomervakantie beschikbaar worden met CBB-status.

Nieuwe Windows 10 eerder

Het nadeel van die aanpak is dat het eerste kwartaal een soort publieke bètatest is voor consumenten, die andere features gebruiken dan zakelijke gebruikers. Een Windows 10-enthousiasteling thuis stort zich eerder op de nieuwe Game-modus dan op nieuwe Excel-features. Deze functionaliteiten worden dan ook minder stevig aan de tand gevoeld.

Om zakelijk gebruik te motiveren in de periode dat de update Current Branch is, kondigde Microsoft in februari een bedrijfsmatig Insider-programma aan. De hoop is dat IT'ers hier en daar een pilotproject draaien met de nieuwe update en telemetrie doorsturen naar Microsoft, zodat de plooien van zakelijke features plat gestreken kunnen worden voordat groen licht voor CBB wordt gegeven.

Admin-sores

Dat nieuwe Insider-programma is nu van start gegaan. Met de credentials van Azure Active Directory krijgen admins toegang tot dit programma om splinternieuwe versies van Windows 10 uit te rollen op geselecteerde werkstations. Het nadeel is natuurlijk dat gebruikers tegen bugs, crashes en grotere problemen kunnen aanlopen.