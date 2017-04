IT'er gaat aan de haal met beursalgoritmes

Een ontwikkelaar die in dienst was van een niet nader genoemd financieel instituut in New York wordt vervolgd voor pogingen om het beursplatform en handelsalgoritmes daarvan te stelen en te verhandelen. Hij was sinds 2010 in dienst, maar van eind vorig jaar tot en met vorige maand begon hij met verdachte gedragingen en stal hij code. Het bedrijf verwittigde in die periode de FBI.

Volgens de aanklacht ging de man ver om de broncode te bemachtigen. Zo installeerde hij een programma dat op zoek ging naar de encryptiesleutels van het platform en automatiseerde hij het versturen van data (zo'n drie miljoen bestanden in totaal) van het financiële bedrijf naar een externe bron die hij duizenden keren raadpleegde.

In maart nam hij zelfs pc's van analisten zonder toestemming over en vervolgens werd hij gearresteerd door de FBI. Hij wordt nu vervolgd voor de diefstal van handelsgeheimen, waar in de VS een maximale celstraf van tien jaar en een boete van een kwart miljoen dollar.