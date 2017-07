De uitrol van een nieuwe desktop in de praktijk

De eerste stap was een proof-of-concept, zoals in een eerder blog werd uiteengezet. Een klein team kreeg de kans om, binnen bepaalde kaders, de werkplek opnieuw uit te vinden. Met proeflicenties en demo-apparatuur ontwikkelde het team een nieuw concept op basis van Windows10 en Office365. Voor de vaste werkplekken viel de keuze op zero-clients met een SBC/VDI werkplekomgeving. Mobiele werkers kunnen kiezen uit diverse modellen (hybride) laptops/tablets met een niet-traditionele inrichting, het zogenaamde 'lightweight managed mobile device' (LMMD). Daarnaast blijft de traditionele desktop voor speciale toepassingen in gebruik. Veiligheid wordt geborgd door prominente maatregelen op onder meer OS-, device- en netwerkniveau.

Auteur: Remko Uitterhoeve Remko is teamleider Workplace Services bij APG. Generiek ICT manager met als specialisatie end-to-end servicemanagement. Motto: 'Great things never came from comfort zones'.

Na de PoC volgde het besluit om dit concept, middels een Agile-werkwijze, productierijp te maken en bedrijfsbreed uit te rollen. De iteratieve scrum-aanpak sluit goed aan bij de complexiteit van het traject. Een multidisciplinair team begon enthousiast aan storyline 'FutureFit'.

13 sprints later ...

Allereerst werd de onderliggende infrastructuur gereed gemaakt, zoals een nieuwe remote access omgeving. Voor stakeholders was dit niet direct tastbaar, maar ze konden ondertussen de hybride laptops testen. Groepen testgebruikers zijn inmiddels voorzien van Windows10, Server2016 en Office365. De business-applicaties worden getest en tientallen problemen zijn opgelost. Ondertussen worden inrichtingsvraagstukken uitgewerkt met de stakeholders. Verder laten maturity-scans zien dat het team zich prima geschikt heeft naar de nieuwe werkwijze en is de moraal na een half jaar nog steeds hoog.

Zonder acceptatie wordt een technische troef al snel een functionele flop





'De praktijk is de leermeester van alle dingen' (Julius Caesar)

Door de nieuwe technologieën ervaren we her en der wel de wet van de remmende voorsprong:

De combinatie zero-clients en netwerkinrichting brengt uitdagingen met zich mee. We moesten heel intensief samenwerken met de leverancier, maar nu past deze de firmware aan en kan de uitrol verder. Docken met USB-C blijkt minder universeel dan gedacht. Heroverweging is nodig, misschien toch wireless docken of via reguliere USB? De hybride laptops leiden tot meer problemen dan verwacht. Falende moederborden en spontane glasbreuk dwingen ons tot het herzien van deze keus.





Oh jee, gebruikers

Ook qua gebruikers is de praktijk uitdagender dan de groene weide van de PoC. De aanstaande veranderingen maken veel vragen los. Hebben we voldoende geleerd van de eerdere uitrol, vijf jaar geleden? Er komt in ieder geval geen big-bang uitrol meer en geen eenheidsworst. Is de complexiteit tot een minimum gereduceerd? Wat betekent het LMMD-model voor onze gebruikers? Kan men overweg met de extra vrijheid of vertrouwt men liever op ICT? En is het normaal dat er nu zoveel problemen naar boven komen? (Hallo Agile!) De één is super-enthousiast, de ander bij voorbaat kritisch. Beiden leveren een essentiële bijdrage aan het eindproduct.

De uitdaging

Met de techniek komt het helemaal goed. Overal is een mouw aan te passen, want het team bestaat uit professionals die gaan voor kwaliteit. De échte uitdaging ligt buiten de comfort-zone: bij het trainen van gebruikers en het promoten om de adoptie te vergemakkelijken. Zonder acceptatie wordt een technische troef namelijk al snel een functionele flop. En hoe zorg je ervoor dat de business je product omarmt? Hoe zet je je product in de spotlight en hoe beantwoord je vragen van de gebruikers? Hoe demonstreer je collaboration aan duizenden gebruikers? Hoeveel storypoints reserveer je voor promotie en demonstraties? Hoeveel persoonlijke aandacht kun je geven? En hoe snel ga je uitrollen (zichtbaarheid versus afbreukrisico)?

Gelukkig staan leveranciers en interne communicatie met raad en daad ter beschikking. We kunnen ook leren van andere bedrijven die dit traject (hebben) doorlopen. Samen met de businessvertegenwoordigers zullen we moeten investeren in dit stuk, ook als dit ten koste gaat van de technische voortgang. Het is het waard. En Rome is uiteindelijk ook niet in één dag gebouwd.

Komt deze uitdaging je bekend voor? Dan nodig ik je uit je ervaringen met me te delen. Ik kijk er naar uit!