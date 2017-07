Wat gebeurt er als je Office 365-abo verloopt?

Microsofts Office 365 is een abonnementsdienst en net als met alle abonnementen - denk aan kranten, herinner je je die nog? - of een online opslagdienst betekent het missen van een betaling niet direct dat je toegang verliest. Omdat het voor bedrijven financieel aantrekkelijker is om een huidige abonnee te behouden dan om een nieuwe aan te trekken, zorgen providers ervoor dat klanten niet gauw weglopen.

Als een bedrijf een Office 365-betaling mist of de dienst opzegt, verdwijnen de applicaties en gegevens niet meteen. In plaats daarvan begint een traject van drie fases waarin geleidelijk toegang wordt teruggeschaald van werknemers en admins maar de deur tot verlening nog maanden open blijft staan. Hier zijn de drie fases van het verlopen van een abonnement:

Maand 1: Verlopen

Microsoft noemt de eerste fase 'Verlopen', maar je zou het ook kunnen omschrijven als 'respijtperiode', want alles blijft werken zoals het zou werken als er wel was betaald.

Gebruikers hebben de eerste 30 dagen toegang tot alle Office 365-applicaties en diensten die het bedrijf heeft gekocht. Reeds geïnstalleerde programma's kunnen worden gestart en data als e-mails of OneDrive for Business-bestanden blijven bestaan. Gebruikers kunnen zelfs op hun apparaten nog nieuwe applicaties toevoegen.

Noot: Dit geldt niet voor Office 365 op macOS, waar klanten geen respijtperiode hebben en accounts direct op 'Uitgeschakeld' komen te staan. Dat is de tweede fase waar we hierna op ingaan.

Admins kunnen alle functies aan via het beheercentrum, inclusief het toewijzen van licenties aan nieuwe of bestaande gebruikers. Als een bedrijf van plan is om Office 365 helemaal af te stoten, kan in de eerste maand data worden geback-upt door gebruikers. Het abonnement kan gedurende deze dertig dagen weer worden verlengd door factureringsbeheerders.