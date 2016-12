Deze producten heeft Apple gedumpt in 2016

11-inch MacBook Air

Apple heeft tijdens de aankondigingen van hun nieuwe producten stilletjes de 11-inch MacBook Air uit diens store verwijderd. Het ziet er naar uit dat dit het begin van het einde is van de MacBook Air-lijn. Apple heeft wel een goedkopere, minder uitgebreide versie van de 13 inch MacBook Pro uitgebracht. Phil Schiller, Apple Senior VP, heeft aardig wat tijd besteed aan het overtuigen van het publiek dat de nieuwe MacBook Pro ├ęcht dunner, lichter en minder ruimte in beslag nemen dan de 13 inch MacBook Air.

Thunderbolt en LED Cinema Scherm

Apple heeft in juli de Thunderbolt schermen (die het bedrijf in 2010 op de markt bracht) uit de store verwijderd. Het LED-scherm werd overigens in 2013 al niet meer geproduceerd maar nog wel te koop. De schermen zijn nu helemaal niet meer te vinden in de store van Apple, maar als je heel goed zoekt, vind je er misschien nog eentje in een andere winkel.

Apple is helemaal uit de stand-alone-scherm-business gestapt. Je zal dus op zoek moeten gaan naar 3rd-party schermen.