Faalentijnsdag: 14 ontluisterende ICT-faals

1. Gebrek aan planning: IT krijgt de schuld

Een autotunnel in Overijssel die honderden miljoenen euro's kostte, kon niet op tijd worden geopend vanwege een issue met de integratie van computersystemen in de tunnel met het landelijke netwerk. "De systemen afzonderlijk werken naar behoren", schreef Rijkswaterstaat optimistisch in november 2014. De tunnel bevatte vijftig systemen voor de verlichting, slagbomen, brandmelders en meer.

In de eerste helft van het volgende jaar werden technische tests uitgevoerd om te bepalen waarom de softwareprotocollen die werden gebruikt in het tunnelontwerp niet communiceerden met de systemen van de verkeerscentrale in Wolfheze. Volgens de IT'ers die bij het project betrokken waren, lag het probleem vooral in de planning. De tunnel zou eind 2014 opengesteld worden voor autoverkeer, maar dat werd uiteindelijk eind augustus 2015.

De planning was te krap, waardoor er te weinig tijd was voor een uitvoerig testtraject, wat maanden in beslag neemt. Bovendien waren er requirements op het laatste moment toegevoegd, onder meer op het gebied van beveiliging, zo vertelt de IT-projectmanager van Rijkswaterstaat tegenover een vaktijdschrift voor tunnelbouw.