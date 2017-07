HBO houdt Game of Thrones-downloads in de gaten

Het seizoen is nog maar net begonnen en Game of Thrones is nu al de meest gedownloade TV-serie van het jaar tot nu toe. Zondag werd de eerste aflevering uitgezonden, maar dat ging lang niet overal goed. Veel gebruikers zochten (daardoor) hun toevlucht naar minder legale alternatieven en HBO neemt nu stappen om dat gedrag te ontmoedigen.

Het bedrijf monitort niet alleen verschillende torrent-swarms, maar stuurt gebruikers ook waarschuwingen. Torrentfreak meldt dat zowel HBO als anti-piraterij-bedrijf IP Echelon individuele gebruikers en providers een melding stuurt waarin onder andere het IP-adres van de downloader wordt genoemd.

"Wij hebben informatie waaruit blijkt dat IP-adres xx.xxx.xxx.xx is gebruikt om Games of Thrones te downloaden of te delen zonder onze toestemming. HBO is eigenaar van de rechten op Game of Thrones en ongeautoriseerd downloaden of distributie komt neer op copyrightschending." Naast deze constatering meldt het bedrijf ook dat de piraten gebruik kunnen maken van legale alternatieven.

De volledige waarschuwing kan worden gelezen op de Torrentfreak-website.

Het is niet duidelijk of de bedrijven verder juridische stappen gaan ondernemen tegen de piraten.