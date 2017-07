7 jammerlijk gefaalde internetcampagnes

Boaty mcboatface

Een van de recentere voorbeelden: De Natural Environment Research Council (NERC) vroeg in maart 2016 via Twitter of mensen een naam konden bedenken voor een nieuw onderzoeksschip. Het schip moest in 2019 klimaatonderzoek gaan doen op zowel de Noord- als de Zuidpool en moest daarom een waardige naam dragen.

„We willen dat de naam inspireert, over milieu en poolonderzoek gaat, en ons helpt aan iedereen te vertellen over het fantastische werk dat het schip doet," verdelde een woordvoerder van de NERC. De actie kreeg op twitter de hashtag #NameOurShip mee. „Kun je je voorstellen dat een van de grootste onderzoekslaboratoria ter wereldnaar Antarctica reist met de naam die jij gesuggereerd hebt trots op de zijkant geschilderd?", aldus Jo Johnson, Britse staatssecretaris van Wetenschap.

Helaas voor de NERC werd de hashtag al gauw gekaapt door grappenmakers die met namen kwamen als Big Metal Floaty Thingy Thing, Ice Ice Baby, Notthetitanic, Poppy-Mai en Boaty McBoatface.

Die laatste naam was bedacht door voormalig radiopresentator James Hand. Hand besloot zelf een suggestie te doen en vond "Boaty McBoatface" een briljante naam.

Blijkbaar waren veel mensen het met 'm eens want de naam werd zo vaak genoemd en was zo populair dat deze het nieuws haalde en zelfs werd aangehaald in verschillende talkshows. Steven Colbert liet in de Late Night show weten dat hij achter die naam stond en op de naam Boaty McBoatface werd op twitter veruit het meeste gestemd, vier keer meer dan de nummer twee.

Toch werd het schip uiteindelijk geen Boaty McBoatface genoemd. Om het volk toch een beetje tegemoet te komen kreeg de onderzeër va het schip uiteindelijk die naam. Het onderzoeksschip kreeg uiteindelijk de naam David Attenborough mee, al wordt het schip in de media nog vaak Boaty McBoatface genoemd.