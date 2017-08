Disney kapt met Netflix

Disney stopt met het aanbieden van zijn films via Netflix, zo meldt The Verge. De plannen gaan van start in 2019, waardoor bijvoorbeeld het laatste deel in de nieuwe Star Wars-trilogie waarschijnlijk niet op Netflix zal verschijnen. Disney heeft een meerderheidsbelang genomen in streamingtechnologie BAMTech en maakt bekend voor een eigen platform te gaan.

Het goede nieuws voor Netflix-fans is dat Disney wel doorgaat met de Netflix-Marvel-deal waarin series als Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist en de aankomende The Defenders verschijnen. Netflix is onder meer in Nederland groot geworden mede dankzij zijn ruime aanbod aan kinderprogramma's, waaronder vele Disneyfilms.

De laatste jaren zien we steeds meer fragmentatie naar streamingdiensten, zodat televisieminnende kijkers moeten mixen en matchen met diensten als Netflix, Amazon, Hulu, HBO Go, PlayStation Vue, Disney en ESPN's platform, et cetera. Netflix timmert ondertussen aan de weg met meer eigen programmering, onder meer met de aankondiging deze week van de overname van de uitgeverij van comiclegende Mark Millar.