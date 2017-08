'Het blokkeren van alt_right-sites is een slecht idee'

De EFF maakt zich, samen met enkele andere partijen grote zorgen over het weigeren te hosten van alt_right-websites. De organisatie heeft alle begrip voor bedrijven die niet geassocieerd willen worden met haatzaaiende neonazi's, maar vraagt zich wel af wat dit in de toekomst kan betekenen voor andere groeperingen. "Wij begrijpen dat deze situatie, vol met emotionele logistieke en juridische valkuilen zit. Alle 'normaal-denkende' mensen moeten zich keren tegen het hatelijke geweld en de agressie die steeds groter wordt in ons land. Maar we moeten ons ook realiseren dat de tactieken die nu worden gebruikt om neonazi's de mond te snoeren ook gebruikt kunnen worden tegen anderen, waaronder mensen met meningen waar je het wel mee eens bent," schrijven verschillende medewerkers van het EFF in hun weblog.

"Het beschermen van de vrijheid van meningsuiting is niet iets dat wij doen omdat we het eens zijn met alle meningen die op dit moment worden beschermd, we doen het omdat wij geloven dat niemand (Niet de overheid en ook de private commerciƫle ondernemingen) mogen bepalen wie we wel mag spreken en wie niet."

Daily Stormer-website

Eerder deze week werd de website, The Daily Stormer, offline gehaald door webhoster GoDaddy, nadat er een zeer haatdragend artikel op de site werd geplaatst over de vrouw die werd vermoord door een nationalist tijdens een anti-racisme-demonstratie.

De beheerders van deze site besloten toen te verhuizen naar Google's domain management service, maar ook daar werden ze geweigerd. Ook Cloudflare, die de website beschermde tegen DDoS-aanvallen trok z'n handen af van de website.

Op de volgende pagina: Neutraliteit en vrijheid van meningsuiting vs vechten tegen haatzaaierij/censuur