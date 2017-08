iPhone 8 wordt veel te duur

Verschillende analisten waarschuwen dat de iPhone 8 wellicht niet zo goed zal verkopen als z'n voorgangers. Het toestel is namelijk veel te duur. Uit een enquête van Barclays blijkt dat slechts 18 procent van potentiële iPhone-kopers bereid is meer dan 1000 euro te betalen voor iPhone. "Dat is stukken minder dan de 30 - 35 procent waar investeerders op hopen," aldus Mark Moskowitz van Barclays.

Midrange markt

Barclays zegt dat Apple het nog moeilijk zal krijgen omdat steeds meer gebruikers zullen "vluchten" naar het midrange-segment. In dat segment heeft Apple niet veel te vertellen en zijn het vooral fabrikanten als Huawei, Oppo, OnePlus en Vivo met de scepter zwaaien.

Daarnaast denkt Moskowitz dat de Galaxy Note 8 nog wat van Apple's marktaandeel zal afsnoepen. "Hoewel het apparaat meer evolutionair is dan revolutionair, geloven wij dat [dit toestel] een stevige concurrent is in het premiumsegment." Barclays denkt dat Samsung's reputatie niet echt veel schade heeft opgelopen na het plofdebacle van vorig jaar. De verkoopcijfers groeien namelijk nog steeds.

De Galaxy Note 8 kost iets minder dan 1000 euro.